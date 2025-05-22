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  • Фернандо Алонсо: «Я дважды был чемпионом «Ф-1», дважды выигрывал в Ле-Мане, был чемпионом WEC. Если я невезучий, кто тогда другие 17-18 пилотов»
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Фернандо Алонсо: «Я дважды был чемпионом «Ф-1», дважды выигрывал в Ле-Мане, был чемпионом WEC. Если я невезучий, кто тогда другие 17-18 пилотов»

Алонсо пояснил слова о своей невероятной невезучести.

На Гран-при Эмилии-Романьи пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо завершил седьмую подряд гонку сезона-2025 без очков. Во время заезда испанец сообщил по радио, что является «самым невезучим гонщиком ####### мира».

Фернандо пояснил свои слова перед Гран-при Монако.

«Я не верю во все эти вещи – пожалуй, мы заслуживаем такое. В какие-то моменты нам не везло, но, считаю, в этом году мы по большей части неконкурентоспособны, вот самый неудачный аспект. Если ты быстрый, работает любая стратегия, машина безопасности может тебя беспокоить, но не становится концом света. С другой стороны, если ты неконкурентоспособен, любое обстоятельство, которое складывается против тебя, выбивает тебя из очков.

По ходу семи гонок, полагаю, у нас были возможности заработать очки, но происходило многое: в Австралии я ошибся, в Китае, когда дисквалифицировали три машины, у нас возникла проблема с тормозами, пришлось сойти.

Во многих гонках мы не были конкурентоспособны, а когда могли впервые пробиться в очки по чистой скорости, появилась эта машина безопасности. Это неизбежно разочаровывает.

Но есть личные разговоры с моим инженером, а также с командой на брифингах. Мы говорим друг другу о том, насколько мы неконкурентоспособны и как сильны оказались в Имоле. Мы могли заработать очки. Мы все воскресенье выстраивали стратегию, чтобы набрать эти очки, и случается такое.

Так что ты посылаешь сообщение только для них, в очень личном разговоре, а люди вырывают радио из контекста – это бессмыслица. Но что ж, это привычное дело для «Формулы-1».

Я не считаю себя невезучим. Я дважды был чемпионом мира, дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана», был чемпионом WEC, выигрывал «24 часа Дайтоны». Если я невезучий, не могу представить, кто тогда другие 17 или 18 пилотов здесь», – отметил ветеран.

У Алонсо 0 очков за 7 Гран-при – худший старт с 2017-го. Двукратный чемпион «Ф-1» назвал себя «самым невезучим гонщиком ####### мира» в Имоле

Ярость Алонсо от неудач сезона «Ф-1»: рычал по радио, бил по шлему. А ведь казалось, болид ожил

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Fr.motorsport.com
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Гран-при Китая
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Гран-при Австралии
Гран-при Монако
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24 часа Дайтоны
Гран-при Эмилии-Романьи
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