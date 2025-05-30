Фернандо Алонсо – о Ньюи: «Все понимают, что не могут говорить что-то, далекое от правды, – ведь он тут же это заметит»

Алонсо рассказал о первом появлении Ньюи в боксах «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» отметил, что визит Эдриана Ньюи в прошлый уик-энд оказался ощутимым.

На Гран-при Монако главный конструктор команды впервые посетил паддок «Ф-1» после расставания с «Ред Булл».

«Было потрясающе наблюдать за тем, как он изучает болид и видит его недостатки – даже в статичном состоянии, когда машина стоит на пит-лейн или на стартовой решетке. В боксах он также подмечал, что мы могли сделать лучше или сможем улучшить в будущем.

Его присутствие на брифинге всегда ощущается по-особенному. Не пугающе. Думаю, благодаря его присутствию уровень команды повысился, ведь все стали более сфокусированными, погруженными в детали касательно работы болида.

На брифинге каждый следил за своими словами, ведь все понимают, что не могут говорить что-то, далекое от правды, – ведь он тут же это заметит.

Здорово оказаться свидетелем этого. Надеюсь, в следующем году он будет приезжать на гонки чаще, а мы будем продолжать учиться у него и прогрессировать», – сказал Алонсо.

Фернандо Алонсо: «Этап в Барселоне чуть больше скажет нам об эффективности обновленного болида «Астон Мартин»

