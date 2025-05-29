Фернандо Алонсо: «Этап в Барселоне чуть больше скажет нам об эффективности обновленного болида «Астон Мартин»

Алонсо рассказал об ожиданиях от этапа в Барселоне.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо отметил, что на Гран-при Испании команда должна будет лучше понять, насколько эффективно работает болид в обновленной конфигурации.

«Думаю, этап в Барселоне чуть больше скажет нам об эффективности работы обновленного болида. В Имоле мы сделали шаг вперед, но при этом мы использовали шины «медиум», что в том числе помогло в квалификации.

Ну а трасса в Монако в принципе уникальная, там квалификация важнее гонки, хотя в воскресенье мы проехали несколько хороших кругов. Так что уик-энд в Барселоне будет более нормальным, и там мы поймем, на какой темп способна наша машина», – рассказал Алонсо.

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