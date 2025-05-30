ФИА и команды «Ф-1» впервые протестируют стальные пластины на Гран-при Испании – это мера против возгорания травы

ФИА и «Ф-1» опробуют новый способ противостоять возгоранию травы.

На Гран-при Испании команды «Ф-1» проверят, как работают стальные пластины под днищем болида по сравнению с титановыми.

Так ФИА хочет решить вопрос с возгоранием травы, который возник на апрельском этапе в Японии – где причиной проблемы стали искры от титановых пластин, отлетавшие в сухую траву.

Отмечается, что в этом сезоне команды научились прижимать болид ближе к земле – отчего эффект от искр стал более заметным.

Считается, что во многом проблема связана с титаном, поскольку он хорошо сохраняет тепло, а значит, его осколки способны долго воздействовать на траву. Сталь, напротив, остывает быстрее – так что риск возгорания ниже.

Тем не менее сами команды не совсем довольны инициативой. Переход на стальные пластины добавит 750 грамм к общему весу болида. Кроме того, новый материал изнашивается значительно быстрее титана из-за меньшей жесткости. Вероятно, командам придется увеличить клиренс болида.

Также высказывается мнение, что было бы дешевле и проще, если бы организаторы озаботились увлажнением травы или обрызгивали ее антипиреном.

Однако ФИА намерена сосредоточиться именно на варианте со стальной пластиной. Хотя деталей плана еще нет, ожидается, что в рамках пятничных практик каждая команда протестирует новинку на одном из своих болидов. После федерация примет окончательное решение.

Если тест на Гран-при Испании окажется успешным, то в сезоне-2025 будет такой порядок использования материалов:

Стальные пластины: Канада, Австрия, Великобритания, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Италия, США, Мексика, Бразилия.

Титановые пластины: Азербайджан, Сингапур, Лас Вегас, Катар, Абу-Даби.

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