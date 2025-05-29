Оскар Пиастри: «Ферстаппен и «Ред Булл» будут быстры в Барселоне, как я полагаю»
Пиастри ждет конкуренцию со стороны Ферстаппена в Барселоне.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что Макс Ферстаппен и «Ред Булл» смогут бросить их команде вызов в борьбе за победу на Гран-при Испании.
«Думаю, Макс и «Ред Булл» будут быстры в Барселоне. По своим характеристикам этот трек похож на трассы, на которых соперники из «Ред Булл» были быстры в этом году.
Макс и «Ред Булл» обычно быстры на скоростных трассах, а в Барселоне как раз такой трек. Так что да, я полагаю, что в этот уик-энд они будут в борьбе за самые высокие места. Посмотрим, будут ли еще другие конкуренты в борьбе за победу, кроме «Ред Булл», – рассказал Пиастри.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
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