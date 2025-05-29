Ландо Норрис: «Ферстаппен еще может выиграть. Если вы думаете, что на титул претендуем только мы с Пиастри – это глупость»

Ферстаппен будет бороться за титул – уверен Норрис.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис опроверг заявления о том, что Макс Ферстаппен больше не участвует в борьбе за титул, и что за победу в чемпионате будут бороться только Норрис и его напарник Оскар Пиастри .

«Математически вообще никто из пилотов еще не потерял шансы на титул. Так что если вы думаете, что на титул претендуем только мы с Оскаром, то это глупость.

Возможностей будет еще много. Макс вполне еще может выиграть титул. Да и «Феррари», как я думаю, добьется прогресса по ходу сезона.

Ну и в любом случае, мы гоняемся с Максом каждую неделю, он несколько раз был на подиуме. У него есть победы в гонках, он обошел нас в Имоле, потому что был быстрее. Так что я не знаю, по какой причине вы можете считать, что в борьбе за титул участвуем только мы с Оскаром», – рассказал Норрис.

Расклады на «Ф-1» в Испании: сезон правда перезагрузится? «Феррари» вернется?