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Андреа Стелла: «Полагаю, что «Феррари» может быть очень быстра на трассе в Барселоне»

Стелла оценил угрозу со стороны соперников на этапе в Барселоне.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Испании, отметив, что ожидает серьезной конкуренции со стороны и «Ред Булл», и «Феррари».

«Мне и самому очень интересно увидеть, как «Феррари» будет смотреться на такой трассе, как в Барселоне. Думаю, что впереди нас ждет несколько гонок на скоростных трассах – вроде «Сильверстоуна», где общая картина будет похожа на то, что мы видели в Имоле, в Саудовской Аравии, например. И я полагаю, что «Ред Булл» на таких трассах будет смотреться сильно.

На трассах с медленными поворотами, как в Канаде, например, я надеюсь, что «Макларен» будет очень конкурентоспособен. Трасса в Барселоне в этом смысле находится примерно посередине. И с учетом профилей поворотов я думаю, что «Феррари» тоже может быть очень быстра на этой трассе. Так что посмотрим», – рассказал Стелла.

Расклады на «Ф-1» в Испании: сезон правда перезагрузится? «Феррари» вернется?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Гран-при Испании
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