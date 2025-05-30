Гасли уступает лишь Ферстаппену, заявил Бриаторе.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос о том, кто должен повести команду к победам.

«Самым простым решением стало бы приглашение Макса Ферстаппена , но это невозможно. У нас есть Пьер [Гасли ], очень хороший гонщик. Он может стать топ-пилотом, но ему пока немного не хватает концентрации. Если гонка начинается плохо, ты теряешь три или четыре позиции, а затем не отыгрываешь их.

В прошлом году он очень здорово провел последние четыре гонки. На мой взгляд, Ферстаппен – лучший, следом Пьер, Шарль [Леклер] и несколько других пилотов. Скорость либо есть, либо нет. У Пьера есть.

У Франко Колапинто тоже есть скорость. Первая гонка сложилась для него тяжело. Ему по-прежнему недостает способности справляться с давлением. Если есть скорость, но ты врезаешься в стену, какой смысл?» – заявил Флавио.

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