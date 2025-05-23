Флавио Бриаторе: «Замена Дуэна – не скандал, я защищаю сотрудников «Альпин». Команде «Ф-1» нужен диктатор – возможно, демократический»
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе, выполняющий обязанности руководителя команды, считает замену Джека Дуэна на Франко Колапинто обоснованной.
«Мы начали сезон с Джеком Дуэном, у него было пять гонок, чтобы проявить себя. После пяти гонок мы посмотрели на результаты. И мне они не понравились.
Это не скандал. Ты остаешься в компании, только если работаешь хорошо. В противном случае тебя увольняют.
У нас есть два пилота, которые должны выполнять свою работу. От них зависят более тысячи человек и их семьи. Я просто защищаю своих сотрудников. Вот почему я сажаю в болид наилучшего пилота из доступных.
Если посмотреть на времена с воскресенья [в Имоле], [Колапинто] был примерно на уровне Гасли. Впервые наши машины были так близки.
Команде «Формулы-1» нужен диктатор – возможно, демократический. Должен быть человек, на котором лежит ответственность», – заявил Флавио перед Гран-при Монако.
Эпатажный босс команды «Ф-1» быстро слил новичка ради «гоночного Месси» – у того море спонсоров
Флавио Бриаторе: «Где-то читал, что «Альпин» якобы дает Колапинто пять гонок – это не так, никакого лимита мы не устанавливали»