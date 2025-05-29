Флавио Бриаторе о борьбе за титул в 2027-м: «У «Альпин» не останется оправданий при новом регламенте»

В «Альпин» подтвердили намерения сражаться за чемпионство в 2027-м.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал собственные слова о борьбе за титул после перехода на новые технические и моторные правила.

«Мы можем выигрывать гонки в 2026 году, я в этом уверен. А в 2027-м хотим сражаться за чемпионство.

Решение о переходе на моторы «Мерседеса » далось очень тяжело. Но в спорте у тебя должны быть такие же возможности, как у соперников, если хочешь побеждать. У нас было отставание в этом плане по миллиону причин, которые теперь в прошлом.

В 2026-м оправданий не останется, нам нужно стать конкурентоспособными. Мы обязаны это сделать ради «Рено», «Альпин» и [главы группы «Рено »] Луки де Мео, который взял на себя ответственность, приняв столь радикальное решение. Мы выступаем, чтобы выигрывать, и в 2026 году преимущество получат команды, которые интерпретируют новый регламент наилучшим образом», – порассуждал итальянец.

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