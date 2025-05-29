Дэймон Хилл: «Хэмилтон должен был стать чемпионом в 2021 и 2007 годах, но проиграть в 2008-м»

Хилл высказался о заслуженности титулов Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о трех сезонах, когда Льюис Хэмилтон , сегодня выступающий за «Феррари», был близок к вершине или завоевал титул.

В 2007-м, в свой дебютный сезон, Хэмилтон за рулем «Макларена » уступил одно очко Кими Райкконену из «Феррари », а через год на один балл опередил Фелипе Массу. В 2021-м британец мог заработать рекордное восьмое чемпионство, но на последнем круге Гран-при Абу-Даби его обогнал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен .

«Восьмой титул не случился, но, наверное, должен был. С другой стороны, пожалуй, он должен был проиграть Фелипе Массе. Но, считаю, он должен был победить в свой первый год», – сообщил Хилл в подкасте High Performance.

Рассуждая о Гран-при Абу-Даби-2021, Дэймон сравнил Хэмилтона и Ферстаппена:

«Они относятся к разным типам гонщиков. Я даже не думаю, что Льюис действительно понимает, какой большой у него природный талант. Он одарен от природы, обладает исключительным талантом и страстью к гонкам. Он по-прежнему хочет гоняться.

На мой взгляд, разница между ними в основном касается характера. Льюис был силен с самого начала – Макс тоже. На трассе Макс действует агрессивнее Льюиса. У Льюиса иногда бывают такие моменты, но гораздо реже».

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