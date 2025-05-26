Фредерик Вассер о радиопереговорах с Хэмилтоном: «Льюис не был расстроен, мы пообщались после гонки»

У Хэмилтона нет проблем с командой – заявил Вассер.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер прокомментировал инцидент, который произошел на Гран-при Монако, и который многие восприняли как новый случай недопонимания между Льюисом и его гоночным инженером Риккардо Адами.

По ходу гонки в эфир попала недоуменное высказывание Хэмилтона , обращенное к команде: «Вы мной недовольны или что-то случилось?»

По словам Вассера, у ситуации очень простое объяснение и никакого недовольства командой у Хэмилтона нет – а задержка с ответом на вопрос Льюиса объясняется очень просто.

«Все потому, что когда гонщик спрашивает что-то, находясь где-то между первым и третьим поворотом, команде нужно дождаться, когда он подъедет к туннелю, чтобы ответить на его вопрос. Просто чтобы не мешать гонщику разговорами в поворотах.

Так что нет, мы на пит-уолл не заснули и не пили пиво, ничего такого. Мы просто заранее договорились, что команда будет отвечать гонщику только на определенных участках трассы.

Честно говоря, когда гонщик что-то спрашивает у команды – это нельзя называть трениями. Он едет по трассе, уворачивается от стен, борется, он находится под сильным давлением.

Мы с Льюисом пообщались после гонки, он не был расстроен командой», – рассказал Вассер.

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