Маттиа Бинотто: «Понимаем, что в 2026 году «Ауди» не сможет оказаться на вершине и что у нас не будет лучшего двигателя»

Бинотто высказался о перспективах «Ауди» в 2026 году.

Руководитель программы «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто оценил ближайшие перспективы команды.

«Заубер », чьи акции были выкуплены немецкой компанией, в следующем году сменит название на «Ауди », а команда получит заводской статус.

«Я хорошо знаком с процессом создания силовых установок, ведь я и сам был инженером и работал в моторном подразделении. И на самом деле эта задача намного сложнее, чем может показать зрителю, который просто смотрит гонки с трибун или по телевизору.

Однако сейчас мы действительно вступаем в эру чего-то по-настоящему продвинутого и сложного, чего раньше еще никогда не было.

Таким образом, мы столкнем с более высоким уровнем сложности стоящих перед нами задач, хотя начальный этап в таких случаях – это непосредственно двигатель внутреннего сгорания. Нам придется изменить культуру работы двигателя, а сделать это не так просто.

Мы сосредоточены в первую очередь на себе и хорошо понимаем, что в 2026 году «Ауди» не сможет оказаться на вершине. У нас не будет лучшего в пелотоне двигателя, но мы идем правильным путем, я в этом уверен.

В 2014 году, когда гибридная составляющая играла в новых двигателях еще более важную роль, поначалу «Формулы-1» превратилась в чемпионат мотористов, потому что ключевую разницу в результатах обеспечивал мотор «Мерседеса». И я не исключаю, что подобная ситуация может повториться и сейчас, и кому-то придется отыгрываться, догоняя конкурентов», – рассказал Бинотто.

Расклады на «Ф-1» в Испании: сезон правда перезагрузится? «Феррари» вернется?