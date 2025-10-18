Тото Вольфф об аварии на старте спринта: «На 70% это вина Хюлькенберга, на 30% – Пиастри»

Вольфф определил виновника в аварии на старте спринта в Остине.

Руководитель «Мерседеса » поделился мнением насчет аварии на первом круге спринта перед Гран-при США.

В результате инцидента сошли Оскар Пиастри , Ландо Норрис и Фернандо Алонсо.

«На 70% это вина Нико Хюлькенберга , на 30% – Пиастри, поскольку Оскар атаковал так, будто на трассе больше никого не было. Здесь многие виноваты, но случилось то, что случилось», – сказал Вольфф .

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли

