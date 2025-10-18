Тото Вольфф об аварии на старте спринта: «На 70% это вина Хюлькенберга, на 30% – Пиастри»
Вольфф определил виновника в аварии на старте спринта в Остине.
Руководитель «Мерседеса» поделился мнением насчет аварии на первом круге спринта перед Гран-при США.
В результате инцидента сошли Оскар Пиастри, Ландо Норрис и Фернандо Алонсо.
«На 70% это вина Нико Хюлькенберга, на 30% – Пиастри, поскольку Оскар атаковал так, будто на трассе больше никого не было. Здесь многие виноваты, но случилось то, что случилось», – сказал Вольфф.
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
