Тед Кравиц: «Болиды Пиастри и Норриса будут готовы к квалификации»
«Макларен» восстановит болиды к квалификации после двойного схода.
Репортер Sky Sports Тед Кравиц сообщил, что «Макларен» успеет подготовить машины Оскара Пиастри и Ландо Норриса к квалификации в Остине.
Оба пилота сошли после спринта на Гран-при США.
«Они будут готовы к квалификации. Заменены угловые узлы, коробки передач, проверены силовые установки и шасси.
Небольшое утешение состоит в том, что гонщики не просили сильно менять настройки, поскольку Ландо Норрис и Оскар Пиастри довольны своими настройками», – отметил Кравиц.
Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости