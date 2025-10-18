Тед Кравиц: «Болиды Пиастри и Норриса будут готовы к квалификации»

«Макларен» восстановит болиды к квалификации после двойного схода.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц сообщил, что «Макларен» успеет подготовить машины Оскара Пиастри и Ландо Норриса к квалификации в Остине.

Оба пилота сошли после спринта на Гран-при США .

«Они будут готовы к квалификации. Заменены угловые узлы, коробки передач, проверены силовые установки и шасси.

Небольшое утешение состоит в том, что гонщики не просили сильно менять настройки, поскольку Ландо Норрис и Оскар Пиастри довольны своими настройками», – отметил Кравиц.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход