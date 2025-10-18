Ландо Норрис об аварии: «Причиной стали события, которые произошли позади нас, мне просто не повезло»

Норрис высказался о причинах аварии на старте спринта.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги спринта перед Гран-при США , отметив, что не видит за собой вины в аварии на старте, из-за которой досрочно сошел с дистанции заезда.

«Я не знаю, что еще должен был сделать [чтобы избежать столкновения]. Ведь это в меня врезались, а не наоборот, правильно?

Причиной стали события, которые произошли позади нас, а мне просто не повезло – и именно из-за этого в меня и врезались. В большей степени дело в людях, которые позади нас действовали не слишком аккуратно, а мы пострадали от последствий их действий», – рассказал Норрис.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход