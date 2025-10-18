Владимир Башмаков: «Пиастри забыл о соперниках позади, комментарии Брауна и Стеллы неуважительны – будто все должны куда-то деться ради «Макларена»

Башмаков разобрал новую аварию Пиастри и Норриса.

Комментатор Владимир Башмаков поделился мыслями о старте спринта на Гран-при США : напарники по «Макларену» Оскар Пиастри и Ландо Норрис сошли после столкновения.

«Норрис раньше отпустил тормоз, Пиастри пошел крестить, но забыл, что там еще кто-то есть позади. По сути, повернул в Нико Хюлькенберга , которому, как говорят в таких случая гонщики, еще «внутри залез Алонсо ».

Комментарии Брауна и Стеллы неуважительны. Будто все остальные должны куда-то деться ради их пилотов. Даже при том, что они защищают своих», – написал эксперт.

