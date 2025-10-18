Юки Цунода о прорыве с 18-го на 7-е место: «Риск стоил того»

Цунода прокомментировал прорыв в спринте в Остине.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода завершил седьмым спринт на Гран-при США после старта 18-м.

«Было здорово. То, что я рискнул на торможении в первом повороте, оказалось не худшим решением. На середине и выезде из поворота машины просто разлетались передо мной.

Единственное – переднее антикрыло. Фактически я проехал полкруга с передним антикрылом от Нико [Хюлькенберга], думаю. Получилось что-то среднее между «Ред Булл » и «Заубером » – скорости это не прибавило.

Риск стоил того. Доволен, что заработал очки, и в целом гоночный темп был достаточно хорошим.

Мне просто нужно провести чистую квалификацию», – сообщил Юки.

