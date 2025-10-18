Юки Цунода о прорыве с 18-го на 7-е место: «Риск стоил того»
Цунода прокомментировал прорыв в спринте в Остине.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода завершил седьмым спринт на Гран-при США после старта 18-м.
«Было здорово. То, что я рискнул на торможении в первом повороте, оказалось не худшим решением. На середине и выезде из поворота машины просто разлетались передо мной.
Единственное – переднее антикрыло. Фактически я проехал полкруга с передним антикрылом от Нико [Хюлькенберга], думаю. Получилось что-то среднее между «Ред Булл» и «Заубером» – скорости это не прибавило.
Риск стоил того. Доволен, что заработал очки, и в целом гоночный темп был достаточно хорошим.
Мне просто нужно провести чистую квалификацию», – сообщил Юки.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
