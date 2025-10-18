  • Спортс
  • Нико Хюлькенберг о столкновении: «Все, что мы делали со вчерашнего дня, можно отправлять в мусорную корзину»
1

Нико Хюлькенберг о столкновении: «Все, что мы делали со вчерашнего дня, можно отправлять в мусорную корзину»

Хюлькенберг разочарован столкновением на старте спринта.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг подвел итоги спринта перед Гран-при США, отметив, что остался разочарован потерей места в очковой зоне.

Хюлькенберг стал участником инцидента в первом же повороте – в левой стороны его прижимал Фернандо Алонсо, а с правой в его сторону смещался Оскар Пиастри, что в итоге закончилось столкновением.

«Большое разочарование. Все, что мы делали со вчерашнего дня, можно отправлять в мусорную корзину. И мы лишились еще одного переднего антикрыла, что довольно сильно раздражает.

На старте творился хаос. Я уже посмотрел повтор – и Оскар Пиастри довольно агрессивно входил в поворот. Ему хотелось подрезать соперника и как можно лучше выйти из первого поворота, но проблема в том, что в том месте трассы находилась моя машина. Я не мог просто исчезнуть, а на внутренней траектории находился Фернандо Алонсо.

И я больше не мог его видеть. Периферическим зрением я видел, что он начал поворачивать, а потом я потерял его из виду. Так что я, естественно, пытался оставить ему какое-то место на трассе на случай того, если он сам не удержит болид под контролем. А затем в нас повернул Оскар и столкновение было неизбежно», – рассказал Хюлькенберг.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
