Макс Ферстаппен о своем текущем положении: «Конечно, предпочел бы лидировать с отрывом в 50 очков, чем отставать от лидера на 20 очков»

Ферстаппен надеется на стабильность выступлений в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мнением о своем текущем положении в гонке за победу в чемпионате.

Ферстаппену в этом году удалось выиграть два Гран-при – против четырех побед у лидирующего Оскара Пиастри , – и на данный момент он отстает от первого места на 25 очков.

«Думаю, я бы конечно предпочел лидировать с отрывом в 50 очков, чем отставать от лидера на 20 очков. Понятно, что любой бы на моем месте предпочел бы такой вариант. Но в реальности все иначе.

Тем не менее, впереди еще очень длинный сезон. Мы хотели хорошо выступить в Монако, и теперь мы хотим хорошо выступить в Барселоне. Нужно просто продолжать делать свое дело.

Уик-энд в Имоле сложился для нас очень хорошо, ну а этапы на городских трассах всегда получаются немного сумбурными и хаотичными. Тем не менее, впереди нас ждет еще очень много Гран-при , на которых мы способны добиться хорошего результата и выполнить свою работу.

Всегда нужно стараться выжимать максимум из имеющихся возможностей – и не так важно, побеждаете вы при этом или нет. Но стремиться всегда нужно именно к этому, стараться выступать как можно стабильнее на дистанции всего сезона и стараться допускать не слишком много ошибок. Именно это всегда будет ключом к успеху», – рассказал Ферстаппен.

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