Шварцман стал новичком года на «Инди-500» и заработал 327 300 долларов. Роберт взял поул и сошел в гонке
Шварцмана признали новичком года на «Инди-500».
Гонщик «Премы» Роберт Шварцман завоевал звание новичка года по итогам «500 миль Индианаполиса».
Российско-израильский пилот выиграл поул-позицию, а в гонке сошел после аварии на пит-стопе. Роберт заработал 327 300 долларов, в том числе бонус в 50 000 за статус дебютанта года.
Победителем заезда впервые стал гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу, который получит 3,8 миллиона долларов. Общий призовой фонд «Инди-500» составил 20,283 миллиона.
Поул Шварцмана в «Инди-500» – редчайшее достижение. Вот детали успеха нашего пилота
Индикар. 500 миль Индианаполиса. Палоу выиграл гонку, Шварцман сошел из-за аварии на пит-стопе
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
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