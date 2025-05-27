Шварцман стал новичком года на «Инди-500» и заработал 327 300 долларов. Роберт взял поул и сошел в гонке

Шварцмана признали новичком года на «Инди-500».

Гонщик «Премы» Роберт Шварцман завоевал звание новичка года по итогам «500 миль Индианаполиса».

Российско-израильский пилот выиграл поул-позицию, а в гонке сошел после аварии на пит-стопе. Роберт заработал 327 300 долларов, в том числе бонус в 50 000 за статус дебютанта года.

Победителем заезда впервые стал гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу , который получит 3,8 миллиона долларов. Общий призовой фонд «Инди-500» составил 20,283 миллиона.

Поул Шварцмана в «Инди-500» – редчайшее достижение. Вот детали успеха нашего пилота

Индикар. 500 миль Индианаполиса. Палоу выиграл гонку, Шварцман сошел из-за аварии на пит-стопе