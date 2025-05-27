  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шварцман стал новичком года на «Инди-500» и заработал 327 300 долларов. Роберт взял поул и сошел в гонке
4

Шварцман стал новичком года на «Инди-500» и заработал 327 300 долларов. Роберт взял поул и сошел в гонке

Шварцмана признали новичком года на «Инди-500».

Гонщик «Премы» Роберт Шварцман завоевал звание новичка года по итогам «500 миль Индианаполиса».

Российско-израильский пилот выиграл поул-позицию, а в гонке сошел после аварии на пит-стопе. Роберт заработал 327 300 долларов, в том числе бонус в 50 000 за статус дебютанта года.

Победителем заезда впервые стал гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу, который получит 3,8 миллиона долларов. Общий призовой фонд «Инди-500» составил 20,283 миллиона.

Поул Шварцмана в «Инди-500» – редчайшее достижение. Вот детали успеха нашего пилота

Индикар. 500 миль Индианаполиса. Палоу выиграл гонку, Шварцман сошел из-за аварии на пит-стопе

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
logoРоберт Шварцман
500 миль Индианаполиса
Чип Гэнасси
logoИндикар
Алекс Палоу
Према
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон о разногласиях с гоночным инженером: «Это полная чушь. Мне нравится работать с Адами»
4 минуты назад
Фернандо Алонсо: «Гран-при Монако всегда был таким. Не думаю, что нужно что-то менять»
27 минут назад
Джордж Расселл об обгоне Албона за счет срезки шиканы: «Я просто устал наблюдать за Алексом, который ехал со скоростью моей бабушки»
1сегодня, 15:08
Ландо Норрис: «Ферстаппен еще может выиграть. Если вы думаете, что на титул претендуем только мы с Пиастри – это глупость»
5сегодня, 14:33
Фернандо Алонсо: «Этап в Барселоне чуть больше скажет нам об эффективности обновленного болида «Астон Мартин»
сегодня, 14:12
«Альпин» представила белые комбинезоны в честь 70-летия бренда
1сегодня, 14:06Фото
Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м, если будет в топ-4 в конце июня. Макс почти гарантировал место выше Леклера (It.motorsport)
5сегодня, 13:52
Алекс Албон об ужине с Расселлом: «Джордж заказал самое дорогое блюдо, я заплатил – как и должен был»
4сегодня, 13:14
36 членов ФИА поддержали бен Сулайема: «Поистине выдающийся прорыв за 4 года, но это слишком короткий срок для всех амбициозных реформ»
5сегодня, 12:47
Эстебан Окон: «Мне Гран-при Монако нравится и так, стоит вернуться к одному пит-стопу»
1сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
226 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото