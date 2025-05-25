Индикар. 500 миль Индианаполиса. Палоу выиграл гонку, Шварцман сошел из-за аварии на пит-стопе

В «Индикаре» прошла 109-я гонка «500 миль Индианаполиса».

Победу в гонке одержал пилот «Гэнасси» Алекс Палоу. Для испанца это первая победа в гонке «500 миль Индианаполиса».

Гонка должна была начаться в 19:45, однако старт заезда был отложен руководством «Индикара» на 45 минут по причине дождя.

С поула стартовал российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за «Прему». Шварцману неделю назад удалось сенсационно выиграть квалификацию, будучи новичком серии.

Вместе со Шварцманом с первого ряда стартовали Такума Сато и Патрисио О’Уорд.

На 88-м круге Шварцмана занесло при заезде на пит-стоп и он врезался в стену, повредив машину и сбив четырех механиков. Инцидент закончился для Шварцмана сходом.

Борьбу за победу до последнего круга вели между собой Алекс Палоу, Маркус Эрикссон, Дэвид Малукас и Пато О’Уорд.

Маркус Эриксон готовил попытку атаки на Палоу на последнием круге, однако из-за аварии одного из участников Палоу не пришлось отбиваться и он удержал первое место.

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