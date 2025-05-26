Макс Ферстаппен: «Мог провести 4 пит-стопа и финишировать там же. Это не гонка, а скучная шахматная партия, нужно начислять очки за 2 квалификации»

Ферстаппен сравнил заезд в Монте-Карло со скучными шахматами.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен финишировал четвертым на Гран-при Монако , совершив второй обязательный пит-стоп перед заключительным кругом.

«Было достаточно скучно. Я мог провести четыре пит-стопа и финишировать там же. Пожалуй, это не то, к чему ты стремишься. Но в то же время тут нет ничего нового.

В конце концов, даже по моему темпу было видно, что нельзя совершить обгон. Здесь нужно ехать, скажем, на десять секунд быстрее. Возможно, болид «Ф-1» обгонит тут машину «Ф-2» – вот насколько все плохо.

Не знаю, как решить проблему. Я искренне считаю, что нужна не гонка, а гонка-квалификация. Проводится квалификация, обладатель поула получает трофей и какие-то очки, а в воскресенье проводится еще одна квалификация, и лучший пилот зарабатывает очки.

Ведь это не гонка, это скучная шахматная партия, когда ты просто едешь по кругу 77 раз. В 2022 и 2023 годах повезло, что был дождь», – поделился мыслями четырехкратный чемпион «Формулы-1» после заезда.

Макс Ферстаппен: «В Монако невозможно бороться – неважно, один пит-стоп, десять. Надо кидаться бананами, как в Mario Kart»

Ландо Норрис: «Ф-1» надо улучшать болиды, шины, а не увеличивать количество пит-стопов для искусственной борьбы»