  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Мог провести 4 пит-стопа и финишировать там же. Это не гонка, а скучная шахматная партия, нужно начислять очки за 2 квалификации»
17

Макс Ферстаппен: «Мог провести 4 пит-стопа и финишировать там же. Это не гонка, а скучная шахматная партия, нужно начислять очки за 2 квалификации»

Ферстаппен сравнил заезд в Монте-Карло со скучными шахматами.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал четвертым на Гран-при Монако, совершив второй обязательный пит-стоп перед заключительным кругом.

«Было достаточно скучно. Я мог провести четыре пит-стопа и финишировать там же. Пожалуй, это не то, к чему ты стремишься. Но в то же время тут нет ничего нового.

В конце концов, даже по моему темпу было видно, что нельзя совершить обгон. Здесь нужно ехать, скажем, на десять секунд быстрее. Возможно, болид «Ф-1» обгонит тут машину «Ф-2» – вот насколько все плохо.

Не знаю, как решить проблему. Я искренне считаю, что нужна не гонка, а гонка-квалификация. Проводится квалификация, обладатель поула получает трофей и какие-то очки, а в воскресенье проводится еще одна квалификация, и лучший пилот зарабатывает очки.

Ведь это не гонка, это скучная шахматная партия, когда ты просто едешь по кругу 77 раз. В 2022 и 2023 годах повезло, что был дождь», – поделился мыслями четырехкратный чемпион «Формулы-1» после заезда.

Макс Ферстаппен: «В Монако невозможно бороться – неважно, один пит-стоп, десять. Надо кидаться бананами, как в Mario Kart»

Ландо Норрис: «Ф-1» надо улучшать болиды, шины, а не увеличивать количество пит-стопов для искусственной борьбы»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Гран-при Монако
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Первый Гран-при Таиланда может пройти в 2028 году (ESPN)
4сегодня, 17:49
Ральф Шумахер: «Если так будет продолжаться, это станет концом для Гран-при Монако»
11сегодня, 16:00
Дэвид Култхард: «Феррари» снова не справляется с задачей. Не понимаю, почему «Астон Мартин» удалось переманить Ньюи, а «Феррари» нет»
23сегодня, 14:50
Президент ФИА бен Сулайем пойдет на 2-й срок: «Надо делать Федерацию сильнее – бессмысленно, что один пилот зарабатывает больше. Пусть Сайнс-старший выдвигается, это демократия»
9сегодня, 13:41
Эстебан Окон о 7-м месте: «Прекрасный уик-энд, ни единой ошибки в квалификации и гонке»
3сегодня, 13:04
Юки Цунода: «Самая длинная гонка в жизни – но я сам поместил себя в такое положение»
7сегодня, 12:58
Изак Аджар: «Лоусон сильно мне помог, мы продемонстрировали отличную командную работу»
сегодня, 12:47
Дженсон Баттон: «Ребенком ты хочешь попасть в «Ф-1», потому что там быстро гоняют, а в Монако оказывается, что надо пилотировать как можно медленнее»
4сегодня, 12:36
Андреа Стелла: «Проблемы с обгонами в Монако связаны с размерами болидов «Ф-1». Интересно, что будет в следующем сезоне»
3сегодня, 12:18
Фредерик Вассер о радиопереговорах с Хэмилтоном: «Льюис не был расстроен, мы пообщались после гонки»
15сегодня, 11:39
Ко всем новостям
Последние новости
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
сегодня, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
1сегодня, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото
На «Игора Драйв» пройдёт открытие мотокросс-сезона MX IGORA DRIVE 2025
12 мая, 17:03Фото