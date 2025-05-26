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Ландо Норрис: «Ф-1» надо улучшать болиды, шины, а не увеличивать количество пит-стопов для искусственной борьбы»

Норрис призвал «Ф-1» работать над болидами, а не над искусственной борьбой.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о попытке создать интригу на Гран-при Монако, обязав спортсменов проводить по два пит-стопа.

«Все зависит от того, чего вы хотите. Хотите создавать борьбу искусственно? Обгонов больше не стало. Я думал, к этому стремятся. Вы просто даете людям возможность полагаться на удачу, ожидая красных флагов, машины безопасности. В конечном счете это не приводит к тому, что победитель более заслуженный, и я не совсем с этим согласен. На мой взгляд, выигрывать должен тот, кто провел лучшую гонку и заслужил победу.

Конечно, я слегка предвзят в этом плане, но, считаю, надо улучшать ситуацию по-другому. В Монако всегда было плохо с обгонами – не знаю, почему у людей были такие высокие ожидания.

Но я также думаю, что «Формула-1» не должна просто делать шоу для развлечения. Это спорт. Важно, кто провел лучшую гонку, кто квалифицировался лучше всех. Как сказал Шарль [Леклер], все решалось накануне.

И так было с первого же года – 50 или 60 лет назад. Искусственная борьба – последнее, чего я хочу. Считаю, нам, безусловно, нужно избегать подобного, а вместо этого надо улучшать болиды, шины. Тогда, возможно, гонки станут лучше, а не благодаря увеличению количества пит-стопов», – сказал Ландо.

Макс Ферстаппен: «В Монако невозможно бороться – неважно, один пит-стоп, десять. Надо кидаться бананами, как в Mario Kart»

Что случилось на Гран-при Монако: как командная тактика аутсайдеров превратила гонку в клоунаду?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoШарль Леклер
Гран-при Монако
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