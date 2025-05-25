Макс Ферстаппен: «Сцепления не было, Монако – просто не трасса «Ред Булл»

Ферстаппен рассказал о проблемах «Ред Булл» после невзрачного уик-энда.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен занял четвертое место на Гран-при Монако и сообщил, что трасса по-прежнему не подходит команде.

«Не думаю [что болид стал лучше]. На самом деле мы оказались медленнее, чем в прошлом году в квалификации. Не считаю, что мы улучшили то, что хотели улучшить на этой трассе.

Сцепления не было. Я просто пилотировал, используя то сцепление, которое давали шины. Но видно, что все равно обгонять было невозможно.

Скорее это ситуация, когда ждут красные флаги. И, если посмотреть на всю гонку, у нас в любом случае не было темпа трех топ-машин. Каждый раз, когда я пытался с ними держаться, мои покрышки слишком перегревались. Просто не наша трасса», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец также высказался о защите титула:

«Честно говоря, я особо не думаю о ситуации в чемпионате, просто хочу двигаться от гонки к гонке. Конечно, на каких-то треках ты сильнее, на других испытываешь трудности. По-моему, очевидно, что в Монако у нас проблемы.

Учитывая наш темп по ходу всего уик-энда, считаю, мы здорово выступили. Конечно, команда не может быть довольна четвертым местом, однако надо принять ограничения машины. Мы каждый год стараемся, но по какой-то причине на этой трассе ничего не работает».

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