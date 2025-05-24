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Стролл потеряет три позиции за блокировку Гасли

Стролла наказали за блокировку Гасли в квалификации в Монако .

В первом сегменте квалификации к Гран-при Монако пилот «Астон Мартин» пропустил Льюиса Хэмилтона в районе 10-го поворота, когда британец шел на быстром круге.

Однако позади «Феррари» также ехал гонщик «Альпин» Пьер Гасли – которого Стролл не пропустил, перепутав с другой машиной из-за солнечного света. Тем самым Ланс испортил быстрый круг №10. 

Судьи приняли аргументы Стролла о свете, но все равно наказали его потерей трех позиций на стартовой решетке. За канадцем также числится штраф в одну позицию за контакт с Леклером в пятницу.

Пилот «Астон Мартин» квалифицировался 19-м, так что в любом случае начнет гонку в конце пелотона вместе с Оливером Бермэном, у которого наказание в виде потери 10 мест за обгон под красными флагами в пятничной практике.  

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
Гран-при Монако
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