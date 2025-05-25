MotoGP. Гран-при Великобритании. Беццекки выиграл гонку, Зарко – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Алекс Маркес – 5-й, Куартараро и Баньяя сошли

Беццекки выиграл драматичную гонку MotoGP в Сильверстоуне.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки стал лучшим по итогам Гран-при Великобритании MotoGP.

Второе место занял пилот «ЛЧР» Жоан Зарко, третье – лидер сезона Марк Маркес из «Дукати», его брат Алекс Маркес, выступающий за «Грезини», стал пятым.

Алекс и Марк Маркесы упали на первых кругах, но затем гонка была остановлена красными флагами из-за масла на треке, и всем пилотам разрешили принять участие в рестарте.

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро уверенно лидировал после старта с поула, но сошел из-за технических проблем. Франческо Баньяя из «Дукати» попал в аварию и также досрочно завершил борьбу.

MotoGP

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

25 мая 2025 года

Гонка

1. Марко Беццекки («Априлия») – 19 кругов

2. Жоан Зарко («ЛЧР») +4,088

3. Марк Маркес («Дукати») +5,929

4. Франко Морбиделли («ВР46») +5,946

5. Алекс Маркес («Грезини») +5,024

6. Педро Акоста («КТМ») +7,109

7. Джек Миллер («Прамак») +7,398

8. Лука Марини («Хонда») +7,729

9. Фермин Альдегер («Грезини») +8,584

10. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +9,764

11. Хоан Мир («Хонда») +10,320

12. Маверик Виньялес («Тек 3») +11,318

13. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +16,175

14. Алекс Ринс («Ямаха») +16,312

15. Брэд Биндер («КТМ») +16,412

16. Мигел Оливейра («Прамак») +31,791

17. Энеа Бастианини («Тек 3») +38,375

18. Лоренцо Савадори («Априлия») +40,638

19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +49,034

Сошли:

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 196 очков

2. Алекс Маркес – 172

3. Франческо Баньяя – 124

4. Франко Морбиделли – 98

5. Жоан Зарко – 97

MotoGP. Гран-при Великобритании. Алекс Маркес выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

MotoGP. Гран-при Великобритании. Куартараро выиграл 3-ю квалификацию подряд, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й