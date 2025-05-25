MotoGP. Гран-при Великобритании. Беццекки выиграл гонку, Зарко – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Алекс Маркес – 5-й, Куартараро и Баньяя сошли
Гонщик «Априлии» Марко Беццекки стал лучшим по итогам Гран-при Великобритании MotoGP.
Второе место занял пилот «ЛЧР» Жоан Зарко, третье – лидер сезона Марк Маркес из «Дукати», его брат Алекс Маркес, выступающий за «Грезини», стал пятым.
Алекс и Марк Маркесы упали на первых кругах, но затем гонка была остановлена красными флагами из-за масла на треке, и всем пилотам разрешили принять участие в рестарте.
Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро уверенно лидировал после старта с поула, но сошел из-за технических проблем. Франческо Баньяя из «Дукати» попал в аварию и также досрочно завершил борьбу.
Гран-при Великобритании
Сильверстоун
25 мая 2025 года
Гонка
1. Марко Беццекки («Априлия») – 19 кругов
2. Жоан Зарко («ЛЧР») +4,088
3. Марк Маркес («Дукати») +5,929
4. Франко Морбиделли («ВР46») +5,946
5. Алекс Маркес («Грезини») +5,024
6. Педро Акоста («КТМ») +7,109
7. Джек Миллер («Прамак») +7,398
8. Лука Марини («Хонда») +7,729
9. Фермин Альдегер («Грезини») +8,584
10. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +9,764
11. Хоан Мир («Хонда») +10,320
12. Маверик Виньялес («Тек 3») +11,318
13. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +16,175
14. Алекс Ринс («Ямаха») +16,312
15. Брэд Биндер («КТМ») +16,412
16. Мигел Оливейра («Прамак») +31,791
17. Энеа Бастианини («Тек 3») +38,375
18. Лоренцо Савадори («Априлия») +40,638
19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +49,034
Сошли:
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 196 очков
2. Алекс Маркес – 172
3. Франческо Баньяя – 124
4. Франко Морбиделли – 98
5. Жоан Зарко – 97
MotoGP. Гран-при Великобритании. Алекс Маркес выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
MotoGP. Гран-при Великобритании. Куартараро выиграл 3-ю квалификацию подряд, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й