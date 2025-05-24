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MotoGP. Гран-при Великобритании. Куартараро выиграл 3-ю квалификацию подряд, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Куартараро взял три поула MotoGP подряд за рулем «Ямахи».

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Великобритании MotoGP.

Француз завоевал третью поул-позицию подряд. Вторым сессию завершил пилот «Грезини» Алекс Маркес, третьим – Франческо Баньяя из «Дукати».

Лидер «Дукати» Марк Маркес стал четвертым и впервые в сезоне начнет спринт и основную гонку не с первого ряда.

MotoGP

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

24 мая 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 1.57,233

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,309

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,589

4. Марк Маркес («Дукати») +0,681

5. Фермин Альдегер («Грезини») +0,840

6. Джек Миллер («Прамак») +0,872

7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,893

8. Лука Марини («Хонда») +0,902

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,907

10. Франко Морбиделли («ВР46») +0,992

11. Марко Беццекки («Априлия») +1,110

12. Алекс Ринс («Ямаха») +1,224

«Априлия» отрицает уход чемпиона MotoGP Мартина: «Контракт действует до конца 2026-го, переговоров о его изменении нет»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoчемпионат мира MotoGP
Гран-при Великобритании MotoGP
результаты
Марко Беццекки
logoФранческо Баньяя
Грезини
ВР46
Жоан Зарко
Дукати
logoФабио Куартараро
Фермин Альдегер
Ямаха
Алекс Маркес
Априлия
Фабио ди Джанантонио
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Алекс Ринс
Лука Марини
Хонда MotoGP
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