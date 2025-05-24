MotoGP. Гран-при Великобритании. Куартараро выиграл 3-ю квалификацию подряд, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Куартараро взял три поула MotoGP подряд за рулем «Ямахи».

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Великобритании MotoGP.

Француз завоевал третью поул-позицию подряд. Вторым сессию завершил пилот «Грезини» Алекс Маркес, третьим – Франческо Баньяя из «Дукати».

Лидер «Дукати» Марк Маркес стал четвертым и впервые в сезоне начнет спринт и основную гонку не с первого ряда.

MotoGP

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

24 мая 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 1.57,233

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,309

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,589

4. Марк Маркес («Дукати») +0,681

5. Фермин Альдегер («Грезини») +0,840

6. Джек Миллер («Прамак») +0,872

7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,893

8. Лука Марини («Хонда») +0,902

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,907

10. Франко Морбиделли («ВР46») +0,992

11. Марко Беццекки («Априлия») +1,110

12. Алекс Ринс («Ямаха») +1,224

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