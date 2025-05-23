Макс Ферстаппен: «Уверены, что можем быть намного ближе к лидерам, но «Феррари» удалось сделать большой шаг вперед»

Ферстаппен оценил положение команды после первых практик в Монако.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако , поделившись мнением о текущих перспективах команды.

«В Монако всегда проблемы с трафиком. Но да, сегодня было две весьма опасных ситуации – одна в первой практике, одна во второй. Что, конечно, не слишком здорово. Понятно, что это лишь практики, но если не сможешь правильно прочитать ситуацию и вовремя уйти с траектории, все может закончиться очень серьезной аварией. К счастью, в итоге никто не пострадал.

В целом первая практика прошла для нас весьма позитивно. Но ко второй практике мы внесли в настройки болида несколько изменений – чтобы увидеть, насколько сильно мы в теории можем сместить баланс ради достижения лучшей скорости. И я думаю, что мы немного перестарались.

У меня нет возможности атаковать в поворотах так, как мне нравится. Потому что на поребриках машина сильно сбрасывает темп, в результате чего ухудшается и время на круге. Не думаю, что мы будем быстрейшей командой на трассе, но да, нам бы хотелось быть ближе к первой позиции, чем это было во второй практике. И мы уверены, что можем быть намного ближе к лидерам.

Но да, «Феррари» вновь выглядит очень и очень быстрой. Хотя «Макларены » отстали от «Феррари» не так уж сильно. Но да, если смотреть на картину по сезону в целом, то «Феррари » вновь удалось сделать в Монако большой шаг вперед», – рассказал Ферстаппен.

Расклады на «Ф-1» в Монако: Ферстаппен продолжит свержение «Макларенов»?