Макс Ферстаппен: «С двумя пит-стопами люди будут рисковать, пытаться выгадать оптимальный момент для остановки»

Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Монако.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, какое влияние на ход гонки в Монако может оказать новое правило, согласно которому каждый гонщик обязан совершить минимум два пит-стопа.

«Полагаю, ситуация может пойти и одним, и другим путем. Гонка может пройти очень просто и даже прямолинейно, а может начаться полное безумие с появлениями машины безопасности, команды начнут ошибаться с решениями и так далее.

Думаю, два пит-стопа придадут гонке остроты. Ведь обычно, когда тебе нужно останавливаться один раз, если ты хорошо провел пит-стоп и все в порядке, то потом ты просто едешь до финиша. И для этого тебе нужно просто сохранять концентрацию и не врезаться в заграждения.

Но с двумя пит-стопами гонка, возможно, станет другой. Люди будут рисковать, пытаться выгадать оптимальный момент для пит-стопа. Так что да, надеюсь, гонка станет интереснее», – рассказал Ферстаппен.

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