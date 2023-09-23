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Тото Вольфф: «Молодая аудитория «Ф-1» – фанаты до мозга костей, которые смотрят практики, знают детали правил»

Вольфф не видит конфликта между многолетними и новыми болельщиками «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что «Формуле-1» удается удовлетворить запросы как традиционных фанатов автоспорта, так и тех, кто заинтересовался недавно.

«К нашему удивлению, интересы этих групп пересекаются. Молодая аудитория – это и есть фанаты до мозга костей. Они смотрят практики, знают детали правил, понимают, как протекает жизнь пилотов. Они создают контент.

В то же время существуют и традиционные преданные фанаты, которые любят спорт и технологии», – заявил австриец.

Вольфф также ответил на вопрос о том, соответствует ли «продукт» «Ф-1» сегодняшнему времени:

«Не уверен, что так можно говорить о продаже продукта. Продукт либо продается, либо нет. «Формула-1» всегда была интересна из-за спортивной составляющей и того, что гонщики рискуют своими жизнями в быстрейших машинах на свете. Это все еще суть сегодняшней «Ф-1».

Да, мы подправляем правила, добавляем спринты, меняем технический регламент, но суть не меняется».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Financial Times
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