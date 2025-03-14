«Факты сильнее слов Марко». Фернандо Алонсо о том, что Бортолето назвали «гонщиком «Б» класса»

Алонсо вступился за Бортолето после высказываний Марко.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо отреагировал на слова советника «Ред Булл» Гельмута Марко , который назвал новичка «Заубера » Габриэла Бортолето «гонщиком «Б» класса»

«Наверное, Гельмут должен защищать своих гонщиков. На мой взгляд, факты немного сильнее слов Гельмута.

Думаю, речь о прошлом сезоне «Ф-2» с Изаком [Аджаром] и Габриэлом. Они стали первым и вторым, у обоих невероятный талант, и они оба в «Ф-1» – это прекрасно. Посмотрим, что принесет будущее.

Надеюсь, они оба проведут очень длительные и успешные карьеры, но то, чего достиг Габриэл, выиграв «Ф-3» и «Ф-2» в дебютные сезоны… Будущее покажет, но я очень рад и горжусь Габриэлом», – подчеркнул перед Гран-при Австралии двукратный чемпион «Формулы-1», чья компания ведет дела Бортолето.

«Антонелли и Бермэн – гонщики «А» класса. Бортолето – гонщик «Б» класса». Гельмут Марко оценил новичков «Формулы-1»

Габриэл Бортолето о «гонщике «Б» класса»: «Марко привел много ложных талантов в «Ф-1». Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с пилотами «Ред Булл»