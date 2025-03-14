«Факты сильнее слов Марко». Фернандо Алонсо о том, что Бортолето назвали «гонщиком «Б» класса»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на слова советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который назвал новичка «Заубера» Габриэла Бортолето «гонщиком «Б» класса»
«Наверное, Гельмут должен защищать своих гонщиков. На мой взгляд, факты немного сильнее слов Гельмута.
Думаю, речь о прошлом сезоне «Ф-2» с Изаком [Аджаром] и Габриэлом. Они стали первым и вторым, у обоих невероятный талант, и они оба в «Ф-1» – это прекрасно. Посмотрим, что принесет будущее.
Надеюсь, они оба проведут очень длительные и успешные карьеры, но то, чего достиг Габриэл, выиграв «Ф-3» и «Ф-2» в дебютные сезоны… Будущее покажет, но я очень рад и горжусь Габриэлом», – подчеркнул перед Гран-при Австралии двукратный чемпион «Формулы-1», чья компания ведет дела Бортолето.
«Антонелли и Бермэн – гонщики «А» класса. Бортолето – гонщик «Б» класса». Гельмут Марко оценил новичков «Формулы-1»
Габриэл Бортолето о «гонщике «Б» класса»: «Марко привел много ложных талантов в «Ф-1». Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с пилотами «Ред Булл»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий