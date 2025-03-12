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  • «Антонелли и Бермэн – гонщики «А» класса. Бортолето – гонщик «Б» класса». Гельмут Марко оценил новичков «Формулы-1»
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«Антонелли и Бермэн – гонщики «А» класса. Бортолето – гонщик «Б» класса». Гельмут Марко оценил новичков «Формулы-1»

Марко оценил пятерых новичков «Формулы-1» 2025 года.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился своим мнением о каждом из пяти новичков чемпионата (Лоусона не было в списке, поскольку тот провел больше 10 Гран-при).

По словам австрийца, он не очень высоко оценивает чемпиона «Ф-3» и «Ф-2» Габриэла Бортолето, поставив Антонелли и Бермэна на ступень выше бразильца.

«Антонелли – гонщик «А» класса. Это очевидно. Хотя он и находится под колоссальным давлением. Его выступления впечатляют – на тестах за рулем болидов «Ф-1» он проехал уже больше 10000 км. При этом у него на счету уже есть две крупные аварии. И это говорит о давлении, которое на него оказывается. Тото Вольфф хочет повторить историю Макса Ферстаппена у себя в «Мерседесе». Но прямой переход сразу в топ-команду будет для Антонелли непростым испытанием.

Бортолето я считаю гонщиком класса «Б». Да, он очень умный гонщик. Он выиграл титул в «Формуле-3», но при этом одержал всего одну победу в гонке по ходу сезона (Марко ошибся, на самом деле на счету бразильца две победы, прим. Sports). Он старается держаться подальше от неприятностей. В «Формуле-2» у него на счету было всего две победы за сезон. Бортолето – это гонщик, который довозит вашу машину до финиша, умеет выбирать правильные стратегии и работать с шинами, но достаточной скорости я в нем не вижу.

Джек Дуэн? Гонщик «В» класса. Не думаю, что он вообще закончит этот сезон «Формулы-1».

Оливер Бермэн – гонщик «А» класса. Он очень быстр, хотя в «Формуле-2» и «Формуле-3» у него было довольно много аварий – потому что он любит рисковать. Он пилотирует на грани возможностей болида. Вероятно, он не выйдет на пик так быстро, как Антонелли, но это точно гонщик «А» класса.

Изак Аджар проиграл чемпионат, уступив всего 4 или 5 очков (еще одна ошибка Марко, отрыв Бортолето от Аджара составил 22,5 очка, прим. Sports). Наш анализ всех данных говорит о том, что из-за различных технических неполадок и других происшествий Аджар потерял 80 очков по ходу сезона. Так что он очень быстр. Я бы сказал, что если он продолжит развиваться и научится контролировать свои эмоции, у него будет потенциал стать гонщиком «А» класса», – рассказал Марко.

В «Ф-1» молодежный бум – сразу 6 новичков! Откуда столько?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motosport.br
logoРейсинг Буллз
logoХаас
logoАндреа Кими Антонелли
logoАльпин
logoРед Булл
logoГабриэл Бортолето
logoМерседес
logoГельмут Марко
logoЗаубер
logoДжек Дуэн
logoФормула-1
logoОливер Бермэн
logoИзак Аджар
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