Габриэл Бортолето о «гонщике «Б» класса»: «Марко привел много ложных талантов в «Ф-1». Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с пилотами «Ред Булл»

Бортолето ответил на оценку со стороны Марко.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето прокомментировал заявление советника «Ред Булл» Гельмута Марко , который назвал бразильца «гонщиком «Б» класса».

По мнению Гельмута, выше уровень у других новичков «Формулы-1» – Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» и Оливера Бермэна из «Хааса».

«Мне все равно. Я это видел, и я люблю вызовы.

Гельмут – тот парень, который привел множество талантов в «Формулу-1», а также привел много ложных талантов в «Ф-1». Он оказывался прав и ошибался – надеюсь, я докажу, что он ошибается в этот раз.

Но никакие мои слова в прессе не поменяют его мнение, это сделают лишь результаты на трассе. Уверен, в какой-то момент я докажу, что он ошибается, и, надеюсь, он это признает. Пока что я сосредоточен на своей работе, на том, чтобы прибавлять и делать все возможное.

Я горжусь своими выступлениями в младших сериях. Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с его пилотами «Ред Булл » – для меня это плюс», – напомнил Бортолето.

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