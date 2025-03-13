Габриэл Бортолето о «гонщике «Б» класса»: «Марко привел много ложных талантов в «Ф-1». Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с пилотами «Ред Булл»
Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал заявление советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который назвал бразильца «гонщиком «Б» класса».
По мнению Гельмута, выше уровень у других новичков «Формулы-1» – Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» и Оливера Бермэна из «Хааса».
«Мне все равно. Я это видел, и я люблю вызовы.
Гельмут – тот парень, который привел множество талантов в «Формулу-1», а также привел много ложных талантов в «Ф-1». Он оказывался прав и ошибался – надеюсь, я докажу, что он ошибается в этот раз.
Но никакие мои слова в прессе не поменяют его мнение, это сделают лишь результаты на трассе. Уверен, в какой-то момент я докажу, что он ошибается, и, надеюсь, он это признает. Пока что я сосредоточен на своей работе, на том, чтобы прибавлять и делать все возможное.
Я горжусь своими выступлениями в младших сериях. Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с его пилотами «Ред Булл» – для меня это плюс», – напомнил Бортолето.
«Антонелли и Бермэн – гонщики «А» класса. Бортолето – гонщик «Б» класса». Гельмут Марко оценил новичков «Формулы-1»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий