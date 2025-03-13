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  • Габриэл Бортолето о «гонщике «Б» класса»: «Марко привел много ложных талантов в «Ф-1». Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с пилотами «Ред Булл»
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Габриэл Бортолето о «гонщике «Б» класса»: «Марко привел много ложных талантов в «Ф-1». Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с пилотами «Ред Булл»

Бортолето ответил на оценку со стороны Марко.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал заявление советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который назвал бразильца «гонщиком «Б» класса».

По мнению Гельмута, выше уровень у других новичков «Формулы-1» – Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» и Оливера Бермэна из «Хааса».

«Мне все равно. Я это видел, и я люблю вызовы.

Гельмут – тот парень, который привел множество талантов в «Формулу-1», а также привел много ложных талантов в «Ф-1». Он оказывался прав и ошибался – надеюсь, я докажу, что он ошибается в этот раз.

Но никакие мои слова в прессе не поменяют его мнение, это сделают лишь результаты на трассе. Уверен, в какой-то момент я докажу, что он ошибается, и, надеюсь, он это признает. Пока что я сосредоточен на своей работе, на том, чтобы прибавлять и делать все возможное.

Я горжусь своими выступлениями в младших сериях. Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с его пилотами «Ред Булл» – для меня это плюс», – напомнил Бортолето.

«Антонелли и Бермэн – гонщики «А» класса. Бортолето – гонщик «Б» класса». Гельмут Марко оценил новичков «Формулы-1»

В «Ф-1» молодежный бум – сразу 6 новичков! Откуда столько?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoГабриэл Бортолето
logoГельмут Марко
logoХаас
logoМерседес
logoФормула-2
logoОливер Бермэн
logoФормула-1
logoФормула-3
logoАндреа Кими Антонелли
logoРед Булл
logoЗаубер
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