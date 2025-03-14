Шарль Леклер: «Способны выжать из болида «Феррари» больше скорости»

Леклер оценил работу болида в первый день уик-энда в Мельбурне.

Пилот «Феррари » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, отметив, что в целом остался доволен поведением и скоростью машины на трассе.

«Честно говоря, мы хорошо поработали в рамках подготовки к сезону, потому что ощущения от управления болидом были отличными. Да, понятно, что некоторые вещи нам нужно улучшать, как и всегда. И я бы не сказал, что пока в полной мере доволен балансом машины.

Тем не менее, в сравнении с тем, что было на тестах в Бахрейне, дела у команды идут намного лучше. И при этом мы способны выжать из нашей машины больше скорости. Что, впрочем, можно сказать и про все остальные команды. Ведь для всех команд это новые болиды, и вам нужно стараться выжать из них максимум, чтобы понять, на что они способны, найти предел возможностей.

Как бы то ни было, мы неплохо провели первый день гоночного уик-энда. Посмотрим, как дела пойдут завтра, когда мы начнем атаковать еще чуть сильнее», – рассказал Леклер.

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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