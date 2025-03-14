Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
Альберт-парк, Мельбурн
14 марта 2025 года
2-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.16,439 (31 круг)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,124 (29)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,141 (29)
4. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,345 (28)
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,420 (30)
6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,580 (29)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,624 (21)
8. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,722 (23)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,840 (27)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,843 (29)
11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,863 (29)
12. Алекс Албон («Уильямс») +0,863 (27)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,891 (26)
14. Джек Дуэн («Альпин») +0,955 (29)
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,054 (30)
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,195 (30)
17. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,201 (29)
18. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,408 (28)
19. Эстебан Окон («Хаас») +1,595 (31)
20. Оливер Бермэн («Хаас») – не показал времени (0)
Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
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