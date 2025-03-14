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Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

«Феррари» стала лучшей по итогам второй практики в Мельбурне.

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

14 марта 2025 года

2-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.16,439 (31 круг)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,124 (29)

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,141 (29)

4. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,345 (28)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,420 (30)

6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,580 (29)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,624 (21)

8. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,722 (23)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,840 (27)

10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,843 (29)

11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,863 (29)

12. Алекс Албон («Уильямс») +0,863 (27)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,891 (26)

14. Джек Дуэн («Альпин») +0,955 (29)

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,054 (30)

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,195 (30)

17. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,201 (29)

18. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,408 (28)

19. Эстебан Окон («Хаас») +1,595 (31)

20. Оливер Бермэн («Хаас») – не показал времени (0)

Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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