Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

«Феррари» стала лучшей по итогам второй практики в Мельбурне.

Гран-при Австралии Альберт-парк, Мельбурн 14 марта 2025 года 2-я практика 1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.16,439 (31 круг) 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,124 (29) 3. Ландо Норрис («Макларен») +0,141 (29) 4. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,345 (28) 5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,420 (30) 6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,580 (29) 7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,624 (21) 8. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,722 (23) 9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,840 (27) 10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,843 (29) 11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,863 (29) 12. Алекс Албон («Уильямс») +0,863 (27) 13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,891 (26) 14. Джек Дуэн («Альпин») +0,955 (29) 15. Пьер Гасли («Альпин») +1,054 (30) 16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,195 (30) 17. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,201 (29) 18. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,408 (28) 19. Эстебан Окон («Хаас») +1,595 (31) 20. Оливер Бермэн («Хаас») – не показал времени (0) Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й