Гельмут Марко: «Место на подиуме – максимально возможный для «Ред Булл» результат в нормальных обстоятельствах»

Марко оценил перспективы команды на этапе в Мельбурне.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии.

Марко признал наличие проблем со скоростью и факт отставания от «Макларена ».

«Первая практика прошла лучше второй. Изменения, которые мы внесли в настройки болида, не принесли чего-то многообещающего. Так что максимально достижимый для нас результат – это место на втором ряду стартовой решетки.

На машина проявлялась то недостаточная, то избыточная поворачиваемость, что, разумеется, так же сказалось на работе шин на длинной дистанции.

Место на подиуме – максимально возможный для нас результат в нормальных обстоятельствах. Потому что сильнейшей командой сейчас, как кажется, является «Макларен». Позади них очень плотная борьба между «Феррари », «Мерседесом » и нами.

В то же время я слышал, что в гонке может быть дождь. И в этом случае, разумеется, нужно будет учитывать фактор Макса Ферстаппена», – рассказал Марко.

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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