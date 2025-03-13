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Лиам Лоусон о соперничестве с Ферстаппеном: «Все мы гонщики глубоко внутри считаем себя лучшими. Но я реалистично оцениваю ситуацию»

Лиам Лоусона рассказал о подходе к соперничеству с Ферстаппеном.

Пилот «Ред Булл» признал, что в свой первый полноценный сезон в «Формуле-1» было бы глупо ждать от него полноценного соперничества с Максом Ферстаппеном и победы в нем.

По словам Лоусона, главным образом он постарается сосредоточиться на своем прогрессе и возможности учиться у действующего чемпиона «Формулы-1».

«Возможность учиться у кого-то вроде Макса Ферстаппена – это отличный и важный шанс. Когда он пришел в «Формулу-1», то уже был очень быстрым гонщиком. И за эти десять лет он четыре раза стал чемпионом и накопил большой опыт.

Учитывая то, что я только пришел в команду «Ред Булл» и фактически только начинаю свой первый полноценный сезон в «Формуле-1», я смотрю на это в основном как на очень ценную возможность научиться многому у такого напарника по команде.

Так что да, я думаю, что мне нужно смотреть на это соперничество с точки зрения того, какое преимущество и какую выгоду я могу из него извлечь.

Все мы гонщики глубоко внутри считаем себя лучшими, и у меня тоже есть уверенность в себе. Но я также реалистично оцениваю ситуацию, в которой мне противостоит гонщик, который провел в «Ред Булл» десять лет и четыре раза стал чемпионом «Формулы-1». В такой ситуации вряд ли будет справедливым ожидать от себя, что я возьму и сходу смогу победить такого гонщика.

Так что на самом деле мне нужно постараться как можно лучше использовать эту ситуацию, чтобы самому стать лучше, чтобы как можно быстрее развиваться и приблизиться к цели», – рассказал Лоусон.

Новый мессия, комик и питбуль с лицом ребенка. Все герои «Ф-1» – суперкратко

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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logoЛиам Лоусон
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