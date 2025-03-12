Себастьян Феттель: «Леклер уже давно выступает за «Феррари», команда вряд ли решит бросить его ради Хэмилтона»

Феттель оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказался о том, как он смотрит на решение Льюиса продолжить карьеру в Скудерии.

Рассуждая о мотивации Феттель отметил, что не стал бы сравнивать себя и Хэмилтона в контексте отношения гонщиков к переходу в «Феррари»:

«Я вырос, смотря за выступлениями Михаэля Шумахера . Он был моим кумиром, а также большую часть своей карьеры провел в «Феррари ». Так что для из-за этого ощущения были несколько другими.

Не уверен, что у Льюиса была такая же мечта детства. Но да, переход в «Феррари» – это особенный момент для любого гонщика.

Это нечто очень большое. На самом деле любая смена команды – это большой шаг. И самое сложное – это адаптироваться к работе с новыми людьми. Притом, что «Феррари» – это совершенно другая культура. В «Формуле-1» большинство команд британские. Итальянских только две. Вероятно, именно это и является наибольшим изменением для пилота».

Феттель считает, что наиболее сложной задачей для Хэмилтона в «Феррари» будет победить своего нового напарника Шарля Леклера:

«Шарль уже давно выступает за «Феррари», команда вряд ли решит бросить его ради Льюиса. Я не говорю, что для Льюиса это невозможная задача, просто «Феррари» не перестанет поддерживать Леклера и надеяться, что он справится и добьется успеха».

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