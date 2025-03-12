Себастьян Феттель: «Леклер уже давно выступает за «Феррари», команда вряд ли решит бросить его ради Хэмилтона»
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказался о том, как он смотрит на решение Льюиса продолжить карьеру в Скудерии.
Рассуждая о мотивации Феттель отметил, что не стал бы сравнивать себя и Хэмилтона в контексте отношения гонщиков к переходу в «Феррари»:
«Я вырос, смотря за выступлениями Михаэля Шумахера. Он был моим кумиром, а также большую часть своей карьеры провел в «Феррари». Так что для из-за этого ощущения были несколько другими.
Не уверен, что у Льюиса была такая же мечта детства. Но да, переход в «Феррари» – это особенный момент для любого гонщика.
Это нечто очень большое. На самом деле любая смена команды – это большой шаг. И самое сложное – это адаптироваться к работе с новыми людьми. Притом, что «Феррари» – это совершенно другая культура. В «Формуле-1» большинство команд британские. Итальянских только две. Вероятно, именно это и является наибольшим изменением для пилота».
Феттель считает, что наиболее сложной задачей для Хэмилтона в «Феррари» будет победить своего нового напарника Шарля Леклера:
«Шарль уже давно выступает за «Феррари», команда вряд ли решит бросить его ради Льюиса. Я не говорю, что для Льюиса это невозможная задача, просто «Феррари» не перестанет поддерживать Леклера и надеяться, что он справится и добьется успеха».
Новый мессия, комик и питбуль с лицом ребенка. Все герои «Ф-1» – суперкратко
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий