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Отец Переса: «Серхио хочет вернуться в «Формулу-1» только ради одного – чтобы стать чемпионом»

Отец Переса прокомментировал возможный переход Серхио в «Кадиллак».

Антонио Перес Гарибай, мексиканский политик и отец Серхио Переса, заявил, что его сын вернется в «Формулу-1» только для того, чтобы постараться выиграть чемпионский титул.

В прессе кандидатура Переса называется одной из основной в списке кандидатов на место в «Кадиллаке» – команде, которая присоединится к числу участников «Формулы-1» с 2026 года.

«Серхио готовит для мексиканских болельщиков нечто очень крупное и особенное. Они будут очень рады, будут гордится им, и мы надеется, что это продлится не один год.

Серхио хочет вернуться в «Формулу-1» только ради одного – чтобы стать чемпионом. Это единственное достижение, которого ему не хватает. Ведь он уже является вице-чемпионом – а этого до него не добивался ни один мексиканский гонщик.

У Серхио была возможность остаться в «Формуле-1» и в этом году, у него были предложения от других команд. Однако они выступают не на столь высоком уровне, как хотелось бы. Серхио заслуживает борьбы за самые высокие места», – рассказал Перес-старший.

Перес ведет переговоры с «Кадиллаком». Серхио связался с новой командой «Ф-1» вскоре после разрыва с «Ред Булл» (RN365)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoФормула-1
Кадиллак
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