Экс-пилот «Ф-1» Дэли о контакте Норриса и Пиастри: «Гоночный инцидент. Если за такое раздавать штрафы, «Ф-1» станет стерильной»

Дэли высказался об инциденте с участием Норриса и Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Дерек Дэли поделился мнением о ситуации, возникшей на первом круге Гран-при Сингапура.

Дэли считает, что в «Макларене» сами создали себе проблемы – и что им не стоило проводить размен позициями на этапе в Монце.

«Действия Норриса на первом круге – это гоночный инцидент. Если за такое раздавать штрафы – а сейчас штрафов и так стало слишком уж много, – за такие вещи, как сделал Норрис, то «Формула-1 » станет стерильной и это будут уже не гонки.

Но у «Макларена » есть проблема – Пиастри считает, что команда должна относиться к нему честнее, когда он оказывается пострадавшей стороной. И то же самое считает Норрис. В итоге в «Макларене», пытаясь манипулировать событиями, получили ситуацию с разногласиями между пилотами, которые оба считают себя первым номером, и команда ничего не может с этим поделать.

«Макларену» не стоило проводить обмен позициями [в Монце], это было ошибкой. И своими действиями они создали прецедент.

Медленный пит-стоп – это ошибка команды. Но вы не можете вот так вознаграждать одну половину боксов, пытаясь исправить допущенную ошибку. Это неизбежно создает ситуацию, в которой гонщики начинают сомневаться во всем, во всех действиях друг друга. И я думаю, что все уже увиденное нами – это еще не конец», – рассказал Дэли.

