«Ред Булл» отклонил предложение о покупке «Рейсинг Буллз» за $2,3 млрд (Джо Сейвард)

В «Ред Булл» не стали продавать команду «Рейсинг Буллз».

Известный британский журналист Джо Сейвард рассказал, что недавно «Ред Булл » поступило очередное предложение о покупке команды «Рейсинг Буллз ». Сумма предложения составила $2,3 млрд, однако в «Ред Булл» от него отказались.

«Надежные источники сообщили, что совсем недавно в «Ред Булл» отклонили предложение в $2,3 млрд от сторонних инвесторов о покупке команды «Рейсинг Буллз». Австрийская компания получает такие предложения примерно раз в месяц – предыдущее предложение в $2 млрд было сделано в августе.

Похожие истории происходит в «Альпин » и «Хаасе», но Джин Хаас » и «Рено » тоже не хотят расставаться с контрольным пакетом акций.

В то же время на бумаге, если оценивать стоимость пакета акций, самой дорогой командой «Формулы-1» сейчас является «Макларен» – стоимость составляет $4,1 млрд», – рассказал Сейвард.

