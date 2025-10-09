Гюнтер Штайнер: ««Макларену» нужно просто довести дело до конца и выиграть чемпионат. Если они проиграют, недовольны будут все»

«Макларену» нужно сделать ставку на Пиастри – считает Штайнер.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер полагает, что начав напрямую вмешиваться в борьбу своих пилотов, в «Макларене» поступили опрометчиво. И что теперь им нужно сделать ставку на одного пилота – скорее, на лидирующего в сезоне Оскара Пиастри , – и довести дело до победы в чемпионате.

«У вас либо есть правила для борьбы между гонщиками, либо нет. Вот эти «правила папайи» в «Макларене» – никто не знает, что они из себя представляют и существуют ли вообще. Но если начать менять эти правила на ходу, однажды вы получите то, что случилось с «Маклареном » в Сингапуре.

Вы либо даете своим гонщикам свободно бороться друг с другом, либо, если вы беспокоитесь о том, что можете проиграть чемпионат, вам нужно сказать кому-то одному, что делаете ставку на него. И прямо сейчас этот кто-то – Оскар Пиастри, учитывая положение в общем зачете, просто потому что у него больше очков, чем у Ландо Норриса . Мне жаль, но это так. И я ничего не имею против Ландо. Просто Пиастри лучше провел две трети сезона и сам добил для себя это преимущество.

«Макларену» нужно просто довести дело до конца и выиграть чемпионат. Потому что если сейчас они проиграют чемпионат, рады в «Макларене» точно не будут. И вместо одного недовольно гонщика они получат двух.

И если уж в «Макларене» взялись менять правила [борьбы на трассе], то почему они не приняли во внимание гонку, в которой у Норриса сгорел мотор? Более того, у Ландо и раньше была пара заминок на пит-стопах. И теперь в «Макларене» приняли заниматься подсчетами, а это уже не гонки. Они сами лишают эту борьбу элемента гонок, соревнования», – рассказал Штайнер.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора