Марио Изола о проблемах с шинами С6: «Цель «Пирелли» на следующий сезон – добиться большей разницы в скорости между составами»

Изола обещал изменения самых мягких по составу шин «Пирелли».

Гоночный директор «Пирелли » Марио Изола отметил, что итальянская компания продолжит работу над совершенствованием самых мягких по составу шин С6.

Данные шины в этом сезоне последний раз использовались на Гран-при Азербайджана, и пилоты остались недовольным их работой. В итоге в «Пирелли» изменили выбор шин на некоторые из оставшихся Гран-при.

«Если искать какие-то позитивные моменты в таком выборе шин на этап в Баку, то можно отметить, что это привело к некоторой неопределенности в квалификации. Кто-то из гонщиков решил использовать шины С6 («софт»), кто-то С5 («медиум»). И шины С6 действительно работали лучше шин С5. Только вот разница в скорости между ними оказалась не такой большой, как обычно (между «софтом» и «медиумом») – всего пара десятых секунды на круге

Мы прекрасно осознаем, что сейчас разница в скорости между шинами С6 и С5 невелика. Цель на следующий сезон – добиться большей разницы в скорости между этими составами. При этом в следующем сезоне шины по своей конструкции все равно изменятся», – рассказал Изола.

