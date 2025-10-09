  • Спортс
0

Технический директор «Астон Мартин» о «Феррари»: «Есть разница в культуре. Мы только строимся, нужно обрести свою индивидуальность»

Кардиле сравнил «Астон Мартин» с «Феррари», где работал раньше.

Главный технический директор «Астон Мартин» Энрико Кардиле поделился мнением о новой команде в сравнении с «Феррари».

«Считаю, есть разница в культуре. Цели одинаковые: любой коллектив намерен побеждать, но у «Феррари» в «Ф-1» длинная история, процессы и инструменты отработаны. Мы только строим подобные вещи.

Это один из моих посылов команде, когда я начал работу: нам нужно обрести свою индивидуальность, использовать собственное видение, чтобы сформировать организацию – она должна работать так, как мы захотим. Искать вдохновение в других местах – это нормально, но неправильно копировать способ, которым достигают цели.

Необходимо выстроить нечто, основанное на наших сильных сторонах, то, что позволило бы нам работать над собственными недостатками. Мы хотим быть ориентиром, а не клоном существующего ориентира. Нельзя просто копировать работу других, какими бы успешными они ни были, ведь это означает, что ты следуешь за кем-то, а не ведешь за собой – успеха так не достичь.

Это длительный процесс, работа идет шаг за шагом. У меня есть четкое видение, четкий план улучшений, согласованный с Энди Коуэллом, Эдрианом Ньюи, Лоренсом [Строллом]», – отметил менеджер.

Технический директор «Астон Мартин» о сезоне-2026: «Провал – не вариант»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
logoФеррари
Лоренс Стролл
Энрико Кардиле
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
Эндрю Коуэлл
logoАстон Мартин
