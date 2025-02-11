Перес ведет переговоры с «Кадиллаком». Серхио связался с новой командой «Ф-1» вскоре после разрыва с «Ред Булл» (RN365)

Перес надеется вернуться в «Ф-1» уже в следующем году.

Портал RacingNews365 подтвердил информацию о том, что экс-пилот «Формулы-1» Серхио Перес может присоединиться к новой команде чемпионата – «Кадиллаку» – в 2026-м.

Мексиканец связался с «Кадиллаком» вскоре после того, как стало известно о его разрыве с «Ред Булл ». Перес не будет выступать за австрийцев в 2025-м, хотя контракт был подписан до конца сезона-2026.

«Что касается состава, американской команде нужен опыт. Поэтому бывший напарник Макса Ферстаппена кажется идеальным кандидатом для «Кадиллака», – отмечается в статье.

Переговоры между сторонами уже идут, однако издание не ожидает, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

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