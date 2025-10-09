Флавио Бриаторе: «С новыми болидами Хэмилтон вновь начнет бороться за победы»
Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о том, что Льюис Хэмилтон, как он считает, в следующем году сможет преодолеть все трудности и вновь будет бороться за победы в гонках.
В нынешнем сезоне Хэмилтон в составе «Феррари» выиграл спринт в Китае, но еще ни разу не поднимался на подиум по итогам Гран-при. Его лучшим результатом является четвертое место.
«Хэмилтон один из лучших гонщиков, но современная «Формула-1» стала чрезвычайно сложной. Мы довольно часто видим, как результаты семи машин укладываются в диапазон 0,2 секунды. И только «Макларен» является единственной командой, которая выделяется на фоне остальных.
Но в следующем году все изменится, и мы снова увидим Хэмилтона в числе лидеров. Вот увидите, с новыми болидами Хэмилтон снова начнет бороться за победы. Я убежден, что Льюис сможет взять под контроль свои проблемы», – рассказал Бриаторе.
