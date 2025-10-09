Экс-инженер Алонсо о трениях с Хэмилтоном в 2007-м: «Какие-то вещи начали Льюис и его отец»

Слейд возложил на Хэмилтона часть вины за конфликт с Алонсо в 2007-м.

Марк Слейд, бывший инженер Фернандо Алонсо в «Макларене », поделился мнением о трениях с Льюисом Хэмилтоном , который в 2007 году был новичком «Формулы-1».

«Мне очень нравился Фернандо, нравилось работать с ним. С ним приятно работать. Да, в какой-то степени он играл в игры, но он был хорошим парнем. Он не был плохим человеком.

Какие-то вещи начал лагерь Льюиса – Льюис и его отец [Энтони Хэмилтон ] – и их действия. Это просто показывает, что Фернандо не подходил «Макларену». Ситуация становилось все хуже и хуже после этого, и уж точно после Монако », – заявил Слэйд на ютуб-канале Питер Уиндзора.

Марк также высказался о том, как Алонсо вручил механикам деньги в конвертах (позже руководство команды приказало вернуть банкноты и запретило Фернандо так поступать):

«Мы открыли конверты, и в каждом было, думаю, по тысяче евро. Мы были ошарашены. Мы подумали: «Вот это да, немного странно, раньше такого никогда не было». Мы просто сказали: «Это очень мило, спасибо большое».

Мне не казалось [что Алонсо пытался купить лояльность механиков]. Думаю, тогда это было нормально. Насколько я понял, история про «Рено» была правдой – там он тоже награждал своих ребят».

