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Гюнтер Штайнер об освистывании Ферстаппена и Хорнера: «Англичане забавляются, это не злость»

Штайнер призвал не переоценивать свист в адрес «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, как относится к освистыванию пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его босса Кристиана Хорнера на презентации F1 75 в Лондоне.

«Все было не так плохо, как сообщала пресса. Я бы сказал, англичане забавляются, смешно освистывать Кристиана и Макса, это стало почти что… Все смеются над этим. Люди, которые свистят, не разочарованы, ничего такого.

Не знаю точно, как это назвать, но фанаты поступают так, когда видят Кристиана. То же самое было у меня во время тура с книгой по Великобритании: когда упоминали Кристиана, все они свистели. Но это не злость или что-то такое – я бы начал переживать, если бы это была злость.

Но не считаю, что болельщики злятся на Кристиана или Макса. Просто, знаете, нужен хороший парень и плохой парень, и в данный момент они играют плохих парней. Не думаю, что это проблема для «Ф-1», – объяснил Штайнер.

Тото Вольфф: «Не думаю, что Ферстаппена освистывали на F1 75. Хорнера освистывали 15 000 человек, но не я»

Макс Ферстаппен: «Было освистывание на F1 75? Может, я глухой»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoКристиан Хорнер
logoГюнтер Штайнер
logoХаас
logoФормула-1
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