Макс Ферстаппен: «Было освистывание на F1 75? Может, я глухой»

Ферстаппен не заметил свист, на который пожаловался его босс.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен сообщил о своем отношении к освистыванию со стороны фанатов на презентации ливрей F1 75 в Лондоне.

Ранее руководитель команды Кристиан Хорнер заявил, что разочарован приемом.

«Было освистывание? Может, я глухой.

Нет нужды об этом рассуждать. Не стоит моего времени», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец также высказался о мероприятии в целом.

«Абсолютная фантастика, – с сарказмом произнес Макс на пресс-конференции в Бахрейне, что вызвало смех в зале. – Я ничего такого не сказал».

Кристиан Хорнер: «Прием четырехкратного чемпиона мира Ферстаппена на шоу F1 75 разочаровал»

Тото Вольфф: «Не думаю, что Ферстаппена освистывали на F1 75. Хорнера освистывали 15 000 человек, но не я»