Макс Ферстаппен: «Было освистывание на F1 75? Может, я глухой»
Ферстаппен не заметил свист, на который пожаловался его босс.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил о своем отношении к освистыванию со стороны фанатов на презентации ливрей F1 75 в Лондоне.
Ранее руководитель команды Кристиан Хорнер заявил, что разочарован приемом.
«Было освистывание? Может, я глухой.
Нет нужды об этом рассуждать. Не стоит моего времени», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Нидерландец также высказался о мероприятии в целом.
«Абсолютная фантастика, – с сарказмом произнес Макс на пресс-конференции в Бахрейне, что вызвало смех в зале. – Я ничего такого не сказал».
Кристиан Хорнер: «Прием четырехкратного чемпиона мира Ферстаппена на шоу F1 75 разочаровал»
Тото Вольфф: «Не думаю, что Ферстаппена освистывали на F1 75. Хорнера освистывали 15 000 человек, но не я»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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